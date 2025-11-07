Informații privind prețul pentru Lair (LAIR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00204563 $ 0.00204563 $ 0.00204563 Minim 24 h $ 0.00208006 $ 0.00208006 $ 0.00208006 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00204563$ 0.00204563 $ 0.00204563 Maxim 24 h $ 0.00208006$ 0.00208006 $ 0.00208006 Maxim dintotdeauna $ 0.04308942$ 0.04308942 $ 0.04308942 Cel mai mic preț $ 0.00147727$ 0.00147727 $ 0.00147727 Modificare de preț (1 oră) +0.33% Modificare de preț (1 zi) -0.69% Modificare de preț (7 zile) -14.04% Modificare de preț (7 zile) -14.04%

Prețul în timp real pentru Lair (LAIR) este $0.00205377. În ultimele 24 de ore, tokenul LAIR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00204563 și un maxim de $ 0.00208006, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LAIR este $ 0.04308942, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00147727.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LAIR s-a modificat cu +0.33% în decursul ultimei ore, cu -0.69% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lair (LAIR)

Capitalizare de piață $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Ofertă află în circulație 563.52M 563.52M 563.52M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Lair este $ 1.16M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LAIR este 563.52M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.06M.