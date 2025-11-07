Informații privind prețul pentru Kwenta (KWENTA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 13.28 $ 13.28 $ 13.28 Minim 24 h $ 13.95 $ 13.95 $ 13.95 Maxim 24 h Minim 24 h $ 13.28$ 13.28 $ 13.28 Maxim 24 h $ 13.95$ 13.95 $ 13.95 Maxim dintotdeauna $ 790.99$ 790.99 $ 790.99 Cel mai mic preț $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Modificare de preț (1 oră) +0.10% Modificare de preț (1 zi) -3.83% Modificare de preț (7 zile) -17.01% Modificare de preț (7 zile) -17.01%

Prețul în timp real pentru Kwenta (KWENTA) este $13.29. În ultimele 24 de ore, tokenul KWENTA a fost tranzacționat între un minim de $ 13.28 și un maxim de $ 13.95, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KWENTA este $ 790.99, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 6.88.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KWENTA s-a modificat cu +0.10% în decursul ultimei ore, cu -3.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kwenta (KWENTA)

Capitalizare de piață $ 7.08M$ 7.08M $ 7.08M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.60M$ 10.60M $ 10.60M Ofertă află în circulație 532.38K 532.38K 532.38K Ofertă totală 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

Capitalizarea de piață actuală pentru Kwenta este $ 7.08M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KWENTA este 532.38K, cu o ofertă totală de 797713.826637721. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.60M.