Informații privind prețul pentru Kuusou (KUUSOU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00004199 $ 0.00004199 $ 0.00004199 Minim 24 h $ 0.00008375 $ 0.00008375 $ 0.00008375 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00004199$ 0.00004199 $ 0.00004199 Maxim 24 h $ 0.00008375$ 0.00008375 $ 0.00008375 Maxim dintotdeauna $ 0.00257659$ 0.00257659 $ 0.00257659 Cel mai mic preț $ 0.00004199$ 0.00004199 $ 0.00004199 Modificare de preț (1 oră) -2.89% Modificare de preț (1 zi) -43.13% Modificare de preț (7 zile) -64.98% Modificare de preț (7 zile) -64.98%

Prețul în timp real pentru Kuusou (KUUSOU) este $0.00004525. În ultimele 24 de ore, tokenul KUUSOU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00004199 și un maxim de $ 0.00008375, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KUUSOU este $ 0.00257659, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00004199.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KUUSOU s-a modificat cu -2.89% în decursul ultimei ore, cu -43.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -64.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kuusou (KUUSOU)

Capitalizare de piață $ 43.74K$ 43.74K $ 43.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 44.06K$ 44.06K $ 44.06K Ofertă află în circulație 966.67M 966.67M 966.67M Ofertă totală 973,752,480.168949 973,752,480.168949 973,752,480.168949

Capitalizarea de piață actuală pentru Kuusou este $ 43.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KUUSOU este 966.67M, cu o ofertă totală de 973752480.168949. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 44.06K.