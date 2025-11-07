Informații privind prețul pentru Kurt (KURT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00522224$ 0.00522224 $ 0.00522224 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.61% Modificare de preț (1 zi) -16.12% Modificare de preț (7 zile) -32.27% Modificare de preț (7 zile) -32.27%

Prețul în timp real pentru Kurt (KURT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KURT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KURT este $ 0.00522224, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KURT s-a modificat cu -0.61% în decursul ultimei ore, cu -16.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kurt (KURT)

Capitalizare de piață $ 180.39K$ 180.39K $ 180.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 180.39K$ 180.39K $ 180.39K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Kurt este $ 180.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KURT este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 180.39K.