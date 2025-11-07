Informații privind prețul pentru Kumaneene (KUMANEENE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +9.60% Modificare de preț (1 zi) +18.80% Modificare de preț (7 zile) -11.16% Modificare de preț (7 zile) -11.16%

Prețul în timp real pentru Kumaneene (KUMANEENE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KUMANEENE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KUMANEENE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KUMANEENE s-a modificat cu +9.60% în decursul ultimei ore, cu +18.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kumaneene (KUMANEENE)

Capitalizare de piață $ 35.81K$ 35.81K $ 35.81K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.81K$ 35.81K $ 35.81K Ofertă află în circulație 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Ofertă totală 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Capitalizarea de piață actuală pentru Kumaneene este $ 35.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KUMANEENE este 1,000.00T, cu o ofertă totală de 1.0e+15. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.81K.