Informații privind prețul pentru Koyo (KOY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02352792$ 0.02352792 $ 0.02352792 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -15.22% Modificare de preț (7 zile) -15.22%

Prețul în timp real pentru Koyo (KOY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KOY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KOY este $ 0.02352792, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KOY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Koyo (KOY)

Capitalizare de piață $ 145.30K$ 145.30K $ 145.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 155.07K$ 155.07K $ 155.07K Ofertă află în circulație 527.10M 527.10M 527.10M Ofertă totală 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

Capitalizarea de piață actuală pentru Koyo este $ 145.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KOY este 527.10M, cu o ofertă totală de 562535613.3139977. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 155.07K.