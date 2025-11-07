Informații privind prețul pentru kook (KOOK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001488 $ 0.00001488 $ 0.00001488 Minim 24 h $ 0.00001588 $ 0.00001588 $ 0.00001588 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001488$ 0.00001488 $ 0.00001488 Maxim 24 h $ 0.00001588$ 0.00001588 $ 0.00001588 Maxim dintotdeauna $ 0.00018192$ 0.00018192 $ 0.00018192 Cel mai mic preț $ 0.00001442$ 0.00001442 $ 0.00001442 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) -4.82% Modificare de preț (7 zile) -16.95% Modificare de preț (7 zile) -16.95%

Prețul în timp real pentru kook (KOOK) este $0.00001506. În ultimele 24 de ore, tokenul KOOK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001488 și un maxim de $ 0.00001588, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KOOK este $ 0.00018192, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001442.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KOOK s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu -4.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.95% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața kook (KOOK)

Capitalizare de piață $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Ofertă află în circulație 999.96M 999.96M 999.96M Ofertă totală 999,956,507.0 999,956,507.0 999,956,507.0

Capitalizarea de piață actuală pentru kook este $ 15.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KOOK este 999.96M, cu o ofertă totală de 999956507.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.06K.