Informații privind prețul pentru KONA (KONA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 24.4 $ 24.4 $ 24.4 Minim 24 h $ 26.29 $ 26.29 $ 26.29 Maxim 24 h Minim 24 h $ 24.4$ 24.4 $ 24.4 Maxim 24 h $ 26.29$ 26.29 $ 26.29 Maxim dintotdeauna $ 109.49$ 109.49 $ 109.49 Cel mai mic preț $ 24.4$ 24.4 $ 24.4 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) -5.49% Modificare de preț (7 zile) -27.71% Modificare de preț (7 zile) -27.71%

Prețul în timp real pentru KONA (KONA) este $24.81. În ultimele 24 de ore, tokenul KONA a fost tranzacționat între un minim de $ 24.4 și un maxim de $ 26.29, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KONA este $ 109.49, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 24.4.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KONA s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu -5.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KONA (KONA)

Capitalizare de piață $ 274.22K$ 274.22K $ 274.22K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 274.22K$ 274.22K $ 274.22K Ofertă află în circulație 11.07K 11.07K 11.07K Ofertă totală 11,066.73930441548 11,066.73930441548 11,066.73930441548

Capitalizarea de piață actuală pentru KONA este $ 274.22K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KONA este 11.07K, cu o ofertă totală de 11066.73930441548. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 274.22K.