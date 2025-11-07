Informații privind prețul pentru kolscan (KOLSCAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0057757$ 0.0057757 $ 0.0057757 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.28% Modificare de preț (1 zi) -8.46% Modificare de preț (7 zile) -14.95% Modificare de preț (7 zile) -14.95%

Prețul în timp real pentru kolscan (KOLSCAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KOLSCAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KOLSCAN este $ 0.0057757, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KOLSCAN s-a modificat cu +1.28% în decursul ultimei ore, cu -8.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.95% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața kolscan (KOLSCAN)

Capitalizare de piață $ 340.84K$ 340.84K $ 340.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 340.84K$ 340.84K $ 340.84K Ofertă află în circulație 965.28M 965.28M 965.28M Ofertă totală 965,280,452.109585 965,280,452.109585 965,280,452.109585

Capitalizarea de piață actuală pentru kolscan este $ 340.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KOLSCAN este 965.28M, cu o ofertă totală de 965280452.109585. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 340.84K.