Informații privind prețul pentru Koala (KOALA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +1.04% Modificare de preț (7 zile) +1.04%

Prețul în timp real pentru Koala (KOALA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KOALA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KOALA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KOALA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Koala (KOALA)

Capitalizare de piață $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 42.39K$ 42.39K $ 42.39K Ofertă află în circulație 922.74M 922.74M 922.74M Ofertă totală 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316

Capitalizarea de piață actuală pentru Koala este $ 39.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KOALA este 922.74M, cu o ofertă totală de 1002740281.910316. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 42.39K.