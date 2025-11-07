Informații privind prețul pentru KnockOut Games (GG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00144267 $ 0.00144267 $ 0.00144267 Minim 24 h $ 0.00237948 $ 0.00237948 $ 0.00237948 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00144267$ 0.00144267 $ 0.00144267 Maxim 24 h $ 0.00237948$ 0.00237948 $ 0.00237948 Maxim dintotdeauna $ 0.00457556$ 0.00457556 $ 0.00457556 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.60% Modificare de preț (1 zi) +6.07% Modificare de preț (7 zile) -5.64% Modificare de preț (7 zile) -5.64%

Prețul în timp real pentru KnockOut Games (GG) este $0.00229209. În ultimele 24 de ore, tokenul GG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00144267 și un maxim de $ 0.00237948, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GG este $ 0.00457556, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GG s-a modificat cu +2.60% în decursul ultimei ore, cu +6.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KnockOut Games (GG)

Capitalizare de piață $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru KnockOut Games este $ 2.29M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GG este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.29M.