Informații privind prețul pentru Kittenswap (KITTEN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00342044 $ 0.00342044 $ 0.00342044 Minim 24 h $ 0.00456081 $ 0.00456081 $ 0.00456081 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00342044$ 0.00342044 $ 0.00342044 Maxim 24 h $ 0.00456081$ 0.00456081 $ 0.00456081 Maxim dintotdeauna $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Cel mai mic preț $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Modificare de preț (1 oră) +1.43% Modificare de preț (1 zi) +13.99% Modificare de preț (7 zile) -8.29% Modificare de preț (7 zile) -8.29%

Prețul în timp real pentru Kittenswap (KITTEN) este $0.00391482. În ultimele 24 de ore, tokenul KITTEN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00342044 și un maxim de $ 0.00456081, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KITTEN este $ 0.03928409, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00194408.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KITTEN s-a modificat cu +1.43% în decursul ultimei ore, cu +13.99% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kittenswap (KITTEN)

Capitalizare de piață $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M Ofertă află în circulație 332.55M 332.55M 332.55M Ofertă totală 1,284,732,836.627904 1,284,732,836.627904 1,284,732,836.627904

Capitalizarea de piață actuală pentru Kittenswap este $ 1.30M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KITTEN este 332.55M, cu o ofertă totală de 1284732836.627904. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.03M.