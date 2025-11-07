Informații privind prețul pentru KittehCoin (MEOW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00439965$ 0.00439965 $ 0.00439965 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.46% Modificare de preț (1 zi) -0.14% Modificare de preț (7 zile) -29.71% Modificare de preț (7 zile) -29.71%

Prețul în timp real pentru KittehCoin (MEOW) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEOW a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEOW este $ 0.00439965, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEOW s-a modificat cu +2.46% în decursul ultimei ore, cu -0.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KittehCoin (MEOW)

Capitalizare de piață $ 648.83K$ 648.83K $ 648.83K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 648.83K$ 648.83K $ 648.83K Ofertă află în circulație 997.93M 997.93M 997.93M Ofertă totală 997,925,587.12789 997,925,587.12789 997,925,587.12789

Capitalizarea de piață actuală pentru KittehCoin este $ 648.83K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEOW este 997.93M, cu o ofertă totală de 997925587.12789. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 648.83K.