Informații privind prețul pentru KITTEE (KTE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +1.61% Modificare de preț (7 zile) +1.61%

Prețul în timp real pentru KITTEE (KTE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KTE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KTE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KTE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KITTEE (KTE)

Capitalizare de piață $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,995.937352 999,999,995.937352 999,999,995.937352

Capitalizarea de piață actuală pentru KITTEE este $ 14.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KTE este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999995.937352. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.65K.