Informații privind prețul pentru Kin (KIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00122572$ 0.00122572 $ 0.00122572 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.23% Modificare de preț (1 zi) -8.97% Modificare de preț (7 zile) -36.17% Modificare de preț (7 zile) -36.17%

Prețul în timp real pentru Kin (KIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KIN este $ 0.00122572, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KIN s-a modificat cu +0.23% în decursul ultimei ore, cu -8.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kin (KIN)

Capitalizare de piață $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Ofertă află în circulație 2.65T 2.65T 2.65T Ofertă totală 2,647,304,016,229.593 2,647,304,016,229.593 2,647,304,016,229.593

Capitalizarea de piață actuală pentru Kin este $ 2.16M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KIN este 2.65T, cu o ofertă totală de 2647304016229.593. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.16M.