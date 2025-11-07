Informații privind prețul pentru KIGU (KIGU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00813581 $ 0.00813581 $ 0.00813581 Minim 24 h $ 0.00981588 $ 0.00981588 $ 0.00981588 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00813581$ 0.00813581 $ 0.00813581 Maxim 24 h $ 0.00981588$ 0.00981588 $ 0.00981588 Maxim dintotdeauna $ 0.155138$ 0.155138 $ 0.155138 Cel mai mic preț $ 0.00813581$ 0.00813581 $ 0.00813581 Modificare de preț (1 oră) +2.46% Modificare de preț (1 zi) -11.87% Modificare de preț (7 zile) -28.28% Modificare de preț (7 zile) -28.28%

Prețul în timp real pentru KIGU (KIGU) este $0.00847662. În ultimele 24 de ore, tokenul KIGU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00813581 și un maxim de $ 0.00981588, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KIGU este $ 0.155138, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00813581.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KIGU s-a modificat cu +2.46% în decursul ultimei ore, cu -11.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KIGU (KIGU)

Capitalizare de piață $ 442.03K$ 442.03K $ 442.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 442.03K$ 442.03K $ 442.03K Ofertă află în circulație 52.00M 52.00M 52.00M Ofertă totală 52,000,000.0 52,000,000.0 52,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru KIGU este $ 442.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KIGU este 52.00M, cu o ofertă totală de 52000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 442.03K.