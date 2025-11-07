Informații privind prețul pentru Kepithor (KEPI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00230202 $ 0.00230202 $ 0.00230202 Minim 24 h $ 0.00233276 $ 0.00233276 $ 0.00233276 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00230202$ 0.00230202 $ 0.00230202 Maxim 24 h $ 0.00233276$ 0.00233276 $ 0.00233276 Maxim dintotdeauna $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 Cel mai mic preț $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) +1.33% Modificare de preț (7 zile) -8.88% Modificare de preț (7 zile) -8.88%

Prețul în timp real pentru Kepithor (KEPI) este $0.0023326. În ultimele 24 de ore, tokenul KEPI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00230202 și un maxim de $ 0.00233276, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KEPI este $ 0.00475245, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00150493.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KEPI s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu +1.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kepithor (KEPI)

Capitalizare de piață $ 96.78K$ 96.78K $ 96.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 698.45K$ 698.45K $ 698.45K Ofertă află în circulație 41.49M 41.49M 41.49M Ofertă totală 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Kepithor este $ 96.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KEPI este 41.49M, cu o ofertă totală de 299426199.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 698.45K.