Informații privind prețul pentru Keke (KEKE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00001324$ 0.00001324 $ 0.00001324 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -6.07% Modificare de preț (1 zi) -0.96% Modificare de preț (7 zile) -14.37% Modificare de preț (7 zile) -14.37%

Prețul în timp real pentru Keke (KEKE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KEKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KEKE este $ 0.00001324, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KEKE s-a modificat cu -6.07% în decursul ultimei ore, cu -0.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Keke (KEKE)

Capitalizare de piață $ 87.60K$ 87.60K $ 87.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 87.60K$ 87.60K $ 87.60K Ofertă află în circulație 690.00B 690.00B 690.00B Ofertă totală 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Keke este $ 87.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KEKE este 690.00B, cu o ofertă totală de 690000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 87.60K.