Informații privind prețul pentru Kavari (KAVR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00405396$ 0.00405396 $ 0.00405396 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Kavari (KAVR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KAVR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KAVR este $ 0.00405396, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KAVR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kavari (KAVR)

Capitalizare de piață $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Ofertă află în circulație 65.00M 65.00M 65.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Kavari este $ 9.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KAVR este 65.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.91K.