Informații privind prețul pentru Kava Lend (HARD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00463603 Maxim 24 h $ 0.00483918 Maxim dintotdeauna $ 2.97 Cel mai mic preț $ 0.00206758 Modificare de preț (1 oră) +0.39% Modificare de preț (1 zi) -2.82% Modificare de preț (7 zile) -27.97%

Prețul în timp real pentru Kava Lend (HARD) este $0.00466116. În ultimele 24 de ore, tokenul HARD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00463603 și un maxim de $ 0.00483918, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HARD este $ 2.97, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00206758.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HARD s-a modificat cu +0.39% în decursul ultimei ore, cu -2.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kava Lend (HARD)

Capitalizare de piață $ 625.86K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 928.63K Ofertă află în circulație 134.79M Ofertă totală 200,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Kava Lend este $ 625.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HARD este 134.79M, cu o ofertă totală de 200000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 928.63K.