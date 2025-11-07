Informații privind prețul pentru Karum (KARUM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.078652 $ 0.078652 $ 0.078652 Minim 24 h $ 0.097021 $ 0.097021 $ 0.097021 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.078652$ 0.078652 $ 0.078652 Maxim 24 h $ 0.097021$ 0.097021 $ 0.097021 Maxim dintotdeauna $ 0.475405$ 0.475405 $ 0.475405 Cel mai mic preț $ 0.02672377$ 0.02672377 $ 0.02672377 Modificare de preț (1 oră) +2.99% Modificare de preț (1 zi) -11.41% Modificare de preț (7 zile) -19.96% Modificare de preț (7 zile) -19.96%

Prețul în timp real pentru Karum (KARUM) este $0.083888. În ultimele 24 de ore, tokenul KARUM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.078652 și un maxim de $ 0.097021, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KARUM este $ 0.475405, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02672377.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KARUM s-a modificat cu +2.99% în decursul ultimei ore, cu -11.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Karum (KARUM)

Capitalizare de piață $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Ofertă află în circulație 14.70M 14.70M 14.70M Ofertă totală 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Karum este $ 1.22M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KARUM este 14.70M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.75M.