Ce este Kanye (YE)

$YE is a man of many things, he can rap, sing, write, design fashion, and so much more. Being one of the world's best-selling music artists with over 160,000,000 records sold, $YE has won 24 Grammy Awards, the joint tenth-most of all time and most awarded for any hip hop artist jointly with Jay-Z (of whom he was in Paris with). And how his blank stare is here - on solana.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Kanye (YE) Pagină de internet oficială