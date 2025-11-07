Informații privind prețul pentru KAME (KAME) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001133 $ 0.00001133 $ 0.00001133 Minim 24 h $ 0.00001226 $ 0.00001226 $ 0.00001226 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001133$ 0.00001133 $ 0.00001133 Maxim 24 h $ 0.00001226$ 0.00001226 $ 0.00001226 Maxim dintotdeauna $ 0.00012999$ 0.00012999 $ 0.00012999 Cel mai mic preț $ 0.00000886$ 0.00000886 $ 0.00000886 Modificare de preț (1 oră) +0.64% Modificare de preț (1 zi) -5.67% Modificare de preț (7 zile) +12.05% Modificare de preț (7 zile) +12.05%

Prețul în timp real pentru KAME (KAME) este $0.00001153. În ultimele 24 de ore, tokenul KAME a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001133 și un maxim de $ 0.00001226, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KAME este $ 0.00012999, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000886.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KAME s-a modificat cu +0.64% în decursul ultimei ore, cu -5.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +12.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KAME (KAME)

Capitalizare de piață $ 10.95K$ 10.95K $ 10.95K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Ofertă află în circulație 949.56M 949.56M 949.56M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru KAME este $ 10.95K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KAME este 949.56M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.53K.