Informații privind prețul pentru Kaboom (KABOOM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00266209$ 0.00266209 $ 0.00266209 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) -17.54% Modificare de preț (7 zile) -17.54%

Prețul în timp real pentru Kaboom (KABOOM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KABOOM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KABOOM este $ 0.00266209, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KABOOM s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Kaboom (KABOOM)

Capitalizare de piață $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Ofertă află în circulație 998.21M 998.21M 998.21M Ofertă totală 998,212,028.509088 998,212,028.509088 998,212,028.509088

Capitalizarea de piață actuală pentru Kaboom este $ 6.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KABOOM este 998.21M, cu o ofertă totală de 998212028.509088. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.59K.