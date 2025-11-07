Informații privind prețul pentru Just a Circle (CRCL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00008898 $ 0.00008898 $ 0.00008898 Minim 24 h $ 0.00010483 $ 0.00010483 $ 0.00010483 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00008898$ 0.00008898 $ 0.00008898 Maxim 24 h $ 0.00010483$ 0.00010483 $ 0.00010483 Maxim dintotdeauna $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 Cel mai mic preț $ 0.00008381$ 0.00008381 $ 0.00008381 Modificare de preț (1 oră) +0.47% Modificare de preț (1 zi) -13.96% Modificare de preț (7 zile) -16.81% Modificare de preț (7 zile) -16.81%

Prețul în timp real pentru Just a Circle (CRCL) este $0.0000894. În ultimele 24 de ore, tokenul CRCL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00008898 și un maxim de $ 0.00010483, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRCL este $ 0.00426581, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00008381.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRCL s-a modificat cu +0.47% în decursul ultimei ore, cu -13.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Just a Circle (CRCL)

Capitalizare de piață $ 89.59K$ 89.59K $ 89.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 89.59K$ 89.59K $ 89.59K Ofertă află în circulație 999.89M 999.89M 999.89M Ofertă totală 999,894,917.844593 999,894,917.844593 999,894,917.844593

Capitalizarea de piață actuală pentru Just a Circle este $ 89.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRCL este 999.89M, cu o ofertă totală de 999894917.844593. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 89.59K.