Informații privind prețul pentru JOKE (JOKE) (USD)

Prețul în timp real pentru JOKE (JOKE) este $0.00881758. În ultimele 24 de ore, tokenul JOKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JOKE este $ 0.01210796, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00843962.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JOKE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața JOKE (JOKE)

Capitalizarea de piață actuală pentru JOKE este $ 4.41M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JOKE este 500.00M, cu o ofertă totală de 999999999.794431. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.82M.