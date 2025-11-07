Informații privind prețul pentru Joe Hat (HAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 273.07 $ 273.07 $ 273.07 Minim 24 h $ 307.81 $ 307.81 $ 307.81 Maxim 24 h Minim 24 h $ 273.07$ 273.07 $ 273.07 Maxim 24 h $ 307.81$ 307.81 $ 307.81 Maxim dintotdeauna $ 18,925.4$ 18,925.4 $ 18,925.4 Cel mai mic preț $ 154.98$ 154.98 $ 154.98 Modificare de preț (1 oră) +2.18% Modificare de preț (1 zi) -6.78% Modificare de preț (7 zile) -22.62% Modificare de preț (7 zile) -22.62%

Prețul în timp real pentru Joe Hat (HAT) este $286.92. În ultimele 24 de ore, tokenul HAT a fost tranzacționat între un minim de $ 273.07 și un maxim de $ 307.81, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HAT este $ 18,925.4, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 154.98.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HAT s-a modificat cu +2.18% în decursul ultimei ore, cu -6.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Joe Hat (HAT)

Capitalizare de piață $ 42.18K$ 42.18K $ 42.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 42.18K$ 42.18K $ 42.18K Ofertă află în circulație 147.00 147.00 147.00 Ofertă totală 147.0 147.0 147.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Joe Hat este $ 42.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HAT este 147.00, cu o ofertă totală de 147.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 42.18K.