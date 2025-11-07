Informații privind prețul pentru JobIess (JOBIESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00125604 $ 0.00125604 $ 0.00125604 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00125604$ 0.00125604 $ 0.00125604 Maxim dintotdeauna $ 0.01618855$ 0.01618855 $ 0.01618855 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +3.47% Modificare de preț (1 zi) -11.61% Modificare de preț (7 zile) -26.51% Modificare de preț (7 zile) -26.51%

Prețul în timp real pentru JobIess (JOBIESS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul JOBIESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00125604, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JOBIESS este $ 0.01618855, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JOBIESS s-a modificat cu +3.47% în decursul ultimei ore, cu -11.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața JobIess (JOBIESS)

Capitalizare de piață $ 963.19K$ 963.19K $ 963.19K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 963.19K$ 963.19K $ 963.19K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru JobIess este $ 963.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JOBIESS este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 963.19K.