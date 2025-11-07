Informații privind prețul pentru Jingle (JINGLE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01915846$ 0.01915846 $ 0.01915846 Cel mai mic preț $ 0.00000914$ 0.00000914 $ 0.00000914 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Jingle (JINGLE) este $0.00000991. În ultimele 24 de ore, tokenul JINGLE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JINGLE este $ 0.01915846, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000914.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JINGLE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Jingle (JINGLE)

Capitalizare de piață $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Ofertă află în circulație 998.12M 998.12M 998.12M Ofertă totală 998,124,333.179383 998,124,333.179383 998,124,333.179383

Capitalizarea de piață actuală pentru Jingle este $ 9.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JINGLE este 998.12M, cu o ofertă totală de 998124333.179383. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.89K.