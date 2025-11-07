Informații privind prețul pentru JELLY TIME (JELLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001468 $ 0.00001468 $ 0.00001468 Minim 24 h $ 0.00001778 $ 0.00001778 $ 0.00001778 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001468$ 0.00001468 $ 0.00001468 Maxim 24 h $ 0.00001778$ 0.00001778 $ 0.00001778 Maxim dintotdeauna $ 0.0015406$ 0.0015406 $ 0.0015406 Cel mai mic preț $ 0.00001324$ 0.00001324 $ 0.00001324 Modificare de preț (1 oră) -1.74% Modificare de preț (1 zi) -5.67% Modificare de preț (7 zile) -3.71% Modificare de preț (7 zile) -3.71%

Prețul în timp real pentru JELLY TIME (JELLY) este $0.00001581. În ultimele 24 de ore, tokenul JELLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001468 și un maxim de $ 0.00001778, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JELLY este $ 0.0015406, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001324.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JELLY s-a modificat cu -1.74% în decursul ultimei ore, cu -5.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața JELLY TIME (JELLY)

Capitalizare de piață $ 15.80K$ 15.80K $ 15.80K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.80K$ 15.80K $ 15.80K Ofertă află în circulație 999.64M 999.64M 999.64M Ofertă totală 999,641,261.7422 999,641,261.7422 999,641,261.7422

Capitalizarea de piață actuală pentru JELLY TIME este $ 15.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JELLY este 999.64M, cu o ofertă totală de 999641261.7422. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.80K.