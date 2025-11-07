Informații privind prețul pentru Jeeteroo (JEET) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.52% Modificare de preț (1 zi) -5.30% Modificare de preț (7 zile) -22.92% Modificare de preț (7 zile) -22.92%

Prețul în timp real pentru Jeeteroo (JEET) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul JEET a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JEET este $ 0.00139124, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JEET s-a modificat cu -0.52% în decursul ultimei ore, cu -5.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Jeeteroo (JEET)

Capitalizare de piață $ 109.81K$ 109.81K $ 109.81K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 356.89K$ 356.89K $ 356.89K Ofertă află în circulație 307.49M 307.49M 307.49M Ofertă totală 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Jeeteroo este $ 109.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JEET este 307.49M, cu o ofertă totală de 999390795.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 356.89K.