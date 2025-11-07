Informații privind prețul pentru Javlis (JAVLIS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.65% Modificare de preț (1 zi) -14.83% Modificare de preț (7 zile) -5.67% Modificare de preț (7 zile) -5.67%

Prețul în timp real pentru Javlis (JAVLIS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul JAVLIS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JAVLIS este $ 0.00133477, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JAVLIS s-a modificat cu +0.65% în decursul ultimei ore, cu -14.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Javlis (JAVLIS)

Capitalizare de piață $ 390.37K$ 390.37K $ 390.37K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 390.37K$ 390.37K $ 390.37K Ofertă află în circulație 904.61M 904.61M 904.61M Ofertă totală 904,613,397.3806366 904,613,397.3806366 904,613,397.3806366

Capitalizarea de piață actuală pentru Javlis este $ 390.37K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JAVLIS este 904.61M, cu o ofertă totală de 904613397.3806366. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 390.37K.