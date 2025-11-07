Informații privind prețul pentru Janitor (JANITOR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.50% Modificare de preț (1 zi) +4.82% Modificare de preț (7 zile) -28.72% Modificare de preț (7 zile) -28.72%

Prețul în timp real pentru Janitor (JANITOR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul JANITOR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JANITOR este $ 0.01646713, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JANITOR s-a modificat cu +1.50% în decursul ultimei ore, cu +4.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Janitor (JANITOR)

Capitalizare de piață $ 454.85K$ 454.85K $ 454.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 505.38K$ 505.38K $ 505.38K Ofertă află în circulație 900.00M 900.00M 900.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Janitor este $ 454.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JANITOR este 900.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 505.38K.