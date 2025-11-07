Informații privind prețul pentru ItForTheBiscuit (RISK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00139508$ 0.00139508 $ 0.00139508 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.99% Modificare de preț (1 zi) -3.08% Modificare de preț (7 zile) -24.59% Modificare de preț (7 zile) -24.59%

Prețul în timp real pentru ItForTheBiscuit (RISK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RISK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RISK este $ 0.00139508, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RISK s-a modificat cu +0.99% în decursul ultimei ore, cu -3.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ItForTheBiscuit (RISK)

Capitalizare de piață $ 71.21K$ 71.21K $ 71.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 71.21K$ 71.21K $ 71.21K Ofertă află în circulație 920.28M 920.28M 920.28M Ofertă totală 920,284,704.54716 920,284,704.54716 920,284,704.54716

Capitalizarea de piață actuală pentru ItForTheBiscuit este $ 71.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RISK este 920.28M, cu o ofertă totală de 920284704.54716. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 71.21K.