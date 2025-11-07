Informații privind prețul pentru It Coin (IT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003313 $ 0.00003313 $ 0.00003313 Minim 24 h $ 0.00019224 $ 0.00019224 $ 0.00019224 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003313$ 0.00003313 $ 0.00003313 Maxim 24 h $ 0.00019224$ 0.00019224 $ 0.00019224 Maxim dintotdeauna $ 0.00278389$ 0.00278389 $ 0.00278389 Cel mai mic preț $ 0.00003313$ 0.00003313 $ 0.00003313 Modificare de preț (1 oră) +75.15% Modificare de preț (1 zi) -69.74% Modificare de preț (7 zile) -85.07% Modificare de preț (7 zile) -85.07%

Prețul în timp real pentru It Coin (IT) este $0.00005816. În ultimele 24 de ore, tokenul IT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003313 și un maxim de $ 0.00019224, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IT este $ 0.00278389, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003313.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IT s-a modificat cu +75.15% în decursul ultimei ore, cu -69.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -85.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața It Coin (IT)

Capitalizare de piață $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K Ofertă află în circulație 998.50M 998.50M 998.50M Ofertă totală 998,495,996.820704 998,495,996.820704 998,495,996.820704

Capitalizarea de piață actuală pentru It Coin este $ 58.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IT este 998.50M, cu o ofertă totală de 998495996.820704. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 58.08K.