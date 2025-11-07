Informații privind prețul pentru Islamic Coin (ISLM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.01729598 Maxim 24 h $ 0.01756979 Maxim dintotdeauna $ 0.303274 Cel mai mic preț $ 0.01665401 Modificare de preț (1 oră) -0.36% Modificare de preț (1 zi) -0.87% Modificare de preț (7 zile) -1.55%

Prețul în timp real pentru Islamic Coin (ISLM) este $0.01732302. În ultimele 24 de ore, tokenul ISLM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01729598 și un maxim de $ 0.01756979, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ISLM este $ 0.303274, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01665401.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ISLM s-a modificat cu -0.36% în decursul ultimei ore, cu -0.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Islamic Coin (ISLM)

Capitalizare de piață $ 38.47M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 351.01M Ofertă află în circulație 2.22B Ofertă totală 20,242,778,527.39449

Capitalizarea de piață actuală pentru Islamic Coin este $ 38.47M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ISLM este 2.22B, cu o ofertă totală de 20242778527.39449. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 351.01M.