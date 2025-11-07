Informații privind prețul pentru IPPY (IPPY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00602956$ 0.00602956 $ 0.00602956 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.41% Modificare de preț (1 zi) -8.31% Modificare de preț (7 zile) -44.97% Modificare de preț (7 zile) -44.97%

Prețul în timp real pentru IPPY (IPPY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IPPY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IPPY este $ 0.00602956, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IPPY s-a modificat cu -2.41% în decursul ultimei ore, cu -8.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -44.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața IPPY (IPPY)

Capitalizare de piață $ 314.25K$ 314.25K $ 314.25K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 314.25K$ 314.25K $ 314.25K Ofertă află în circulație 991.68M 991.68M 991.68M Ofertă totală 991,684,300.0270793 991,684,300.0270793 991,684,300.0270793

Capitalizarea de piață actuală pentru IPPY este $ 314.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IPPY este 991.68M, cu o ofertă totală de 991684300.0270793. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 314.25K.