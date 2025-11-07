Informații privind prețul pentru IoTAI (IOTAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00651154 Maxim 24 h $ 0.00841688 Maxim dintotdeauna $ 0.04887246 Cel mai mic preț $ 0.00293688 Modificare de preț (1 oră) +6.90% Modificare de preț (1 zi) +29.38% Modificare de preț (7 zile) -9.60%

Prețul în timp real pentru IoTAI (IOTAI) este $0.00843552. În ultimele 24 de ore, tokenul IOTAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00651154 și un maxim de $ 0.00841688, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IOTAI este $ 0.04887246, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00293688.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IOTAI s-a modificat cu +6.90% în decursul ultimei ore, cu +29.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața IoTAI (IOTAI)

Capitalizare de piață $ 843.19K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 843.19K Ofertă află în circulație 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru IoTAI este $ 843.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IOTAI este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 843.19K.