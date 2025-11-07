Informații privind prețul pentru Invariant (INVT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00107246 $ 0.00107246 $ 0.00107246 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00107246$ 0.00107246 $ 0.00107246 Maxim dintotdeauna $ 0.00238396$ 0.00238396 $ 0.00238396 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.22% Modificare de preț (1 zi) -11.27% Modificare de preț (7 zile) -14.15% Modificare de preț (7 zile) -14.15%

Prețul în timp real pentru Invariant (INVT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul INVT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00107246, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INVT este $ 0.00238396, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INVT s-a modificat cu -1.22% în decursul ultimei ore, cu -11.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Invariant (INVT)

Capitalizare de piață $ 36.73K$ 36.73K $ 36.73K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 167.12K$ 167.12K $ 167.12K Ofertă află în circulație 39.56M 39.56M 39.56M Ofertă totală 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Invariant este $ 36.73K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INVT este 39.56M, cu o ofertă totală de 180000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 167.12K.