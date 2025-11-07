Informații privind prețul pentru Introvert Coin (INTROVERT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00183675$ 0.00183675 $ 0.00183675 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) -2.68% Modificare de preț (7 zile) -13.33% Modificare de preț (7 zile) -13.33%

Prețul în timp real pentru Introvert Coin (INTROVERT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul INTROVERT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INTROVERT este $ 0.00183675, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INTROVERT s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu -2.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Introvert Coin (INTROVERT)

Capitalizare de piață $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Ofertă află în circulație 999.42M 999.42M 999.42M Ofertă totală 999,420,140.014032 999,420,140.014032 999,420,140.014032

Capitalizarea de piață actuală pentru Introvert Coin este $ 6.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INTROVERT este 999.42M, cu o ofertă totală de 999420140.014032. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.30K.