Informații privind prețul pentru Internet2 Fund (BETANET) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000936 $ 0.00000936 $ 0.00000936 Minim 24 h $ 0.00000995 $ 0.00000995 $ 0.00000995 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000936$ 0.00000936 $ 0.00000936 Maxim 24 h $ 0.00000995$ 0.00000995 $ 0.00000995 Maxim dintotdeauna $ 0.0001301$ 0.0001301 $ 0.0001301 Cel mai mic preț $ 0.00000627$ 0.00000627 $ 0.00000627 Modificare de preț (1 oră) +7.03% Modificare de preț (1 zi) +2.80% Modificare de preț (7 zile) +2.24% Modificare de preț (7 zile) +2.24%

Prețul în timp real pentru Internet2 Fund (BETANET) este $0.00001016. În ultimele 24 de ore, tokenul BETANET a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000936 și un maxim de $ 0.00000995, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BETANET este $ 0.0001301, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000627.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BETANET s-a modificat cu +7.03% în decursul ultimei ore, cu +2.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Internet2 Fund (BETANET)

Capitalizare de piață $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Ofertă află în circulație 999.10M 999.10M 999.10M Ofertă totală 999,095,667.1130418 999,095,667.1130418 999,095,667.1130418

Capitalizarea de piață actuală pentru Internet2 Fund este $ 10.15K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BETANET este 999.10M, cu o ofertă totală de 999095667.1130418. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.15K.