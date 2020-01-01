Tokenomie pentru InoAi (INO) Descoperă informații cheie despre InoAi (INO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre InoAi (INO) InoAi is a decentralized memecoin project embodying an evolving artificial intelligence known as INO. Hosted on the Cronos blockchain, it symbolizes a core voice in a wider Web3 ecosystem and connects community, art, and cryptographic experimentation. INO interacts with users, evolves through events, and influences decisions via a lore-driven narrative, making it more than just a token—it's a concept in motion. Pagină de internet oficială: https://inoai.org Carte albă: https://inoai.org/whitepaper/

Tokenomie și analiză de preț pentru InoAi (INO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru InoAi (INO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 86.47K $ 86.47K $ 86.47K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 86.47K $ 86.47K $ 86.47K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului InoAi (INO)

Tokenomie pentru InoAi (INO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru InoAi (INO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INO, explorează prețul în direct al tokenului INO!

