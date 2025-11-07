Informații privind prețul pentru infraX (INFRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.432816 $ 0.432816 $ 0.432816 Minim 24 h $ 0.476023 $ 0.476023 $ 0.476023 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.432816$ 0.432816 $ 0.432816 Maxim 24 h $ 0.476023$ 0.476023 $ 0.476023 Maxim dintotdeauna $ 45.71$ 45.71 $ 45.71 Cel mai mic preț $ 0.327661$ 0.327661 $ 0.327661 Modificare de preț (1 oră) +4.08% Modificare de preț (1 zi) +10.37% Modificare de preț (7 zile) -20.48% Modificare de preț (7 zile) -20.48%

Prețul în timp real pentru infraX (INFRA) este $0.47769. În ultimele 24 de ore, tokenul INFRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.432816 și un maxim de $ 0.476023, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INFRA este $ 45.71, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.327661.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INFRA s-a modificat cu +4.08% în decursul ultimei ore, cu +10.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața infraX (INFRA)

Capitalizare de piață $ 475.65K$ 475.65K $ 475.65K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 475.65K$ 475.65K $ 475.65K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru infraX este $ 475.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INFRA este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 475.65K.