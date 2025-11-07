Informații privind prețul pentru InfluenceHer (INFLU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.87% Modificare de preț (1 zi) -1.98% Modificare de preț (7 zile) -30.47% Modificare de preț (7 zile) -30.47%

Prețul în timp real pentru InfluenceHer (INFLU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul INFLU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INFLU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INFLU s-a modificat cu +0.87% în decursul ultimei ore, cu -1.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața InfluenceHer (INFLU)

Capitalizare de piață $ 102.32K$ 102.32K $ 102.32K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 102.32K$ 102.32K $ 102.32K Ofertă află în circulație 982.77M 982.77M 982.77M Ofertă totală 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322

Capitalizarea de piață actuală pentru InfluenceHer este $ 102.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INFLU este 982.77M, cu o ofertă totală de 982772609.5357322. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 102.32K.