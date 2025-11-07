Informații privind prețul pentru Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01825728 $ 0.01825728 $ 0.01825728 Minim 24 h $ 0.01934625 $ 0.01934625 $ 0.01934625 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01825728$ 0.01825728 $ 0.01825728 Maxim 24 h $ 0.01934625$ 0.01934625 $ 0.01934625 Maxim dintotdeauna $ 0.02969891$ 0.02969891 $ 0.02969891 Cel mai mic preț $ 0.01241365$ 0.01241365 $ 0.01241365 Modificare de preț (1 oră) +0.51% Modificare de preț (1 zi) -3.04% Modificare de preț (7 zile) -4.83% Modificare de preț (7 zile) -4.83%

Prețul în timp real pentru Infinite Trading Protocol (ITP) este $0.01856855. În ultimele 24 de ore, tokenul ITP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01825728 și un maxim de $ 0.01934625, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ITP este $ 0.02969891, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01241365.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ITP s-a modificat cu +0.51% în decursul ultimei ore, cu -3.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Infinite Trading Protocol (ITP)

Capitalizare de piață $ 87.48K$ 87.48K $ 87.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.26M$ 12.26M $ 12.26M Ofertă află în circulație 4.71M 4.71M 4.71M Ofertă totală 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

Capitalizarea de piață actuală pentru Infinite Trading Protocol este $ 87.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ITP este 4.71M, cu o ofertă totală de 660146957.2169611. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.26M.