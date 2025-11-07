Informații privind prețul pentru Indexy (I) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00004475 Maxim 24 h $ 0.00005686 Maxim dintotdeauna $ 0.00017086 Cel mai mic preț $ 0.00001906 Modificare de preț (1 oră) -4.72% Modificare de preț (1 zi) -16.90% Modificare de preț (7 zile) -30.58%

Prețul în timp real pentru Indexy (I) este $0.00004547. În ultimele 24 de ore, tokenul I a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00004475 și un maxim de $ 0.00005686, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru I este $ 0.00017086, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001906.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, I s-a modificat cu -4.72% în decursul ultimei ore, cu -16.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Indexy (I)

Capitalizare de piață $ 4.55M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.55M Ofertă află în circulație 100.00B Ofertă totală 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Indexy este $ 4.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru I este 100.00B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.55M.