Informații privind prețul pentru Inbox (INBOX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00026658 Maxim 24 h $ 0.00029173 Maxim dintotdeauna $ 0.00195214 Cel mai mic preț $ 0.00022025 Modificare de preț (1 oră) +0.06% Modificare de preț (1 zi) -3.35% Modificare de preț (7 zile) -36.34%

Prețul în timp real pentru Inbox (INBOX) este $0.00027307. În ultimele 24 de ore, tokenul INBOX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00026658 și un maxim de $ 0.00029173, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INBOX este $ 0.00195214, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00022025.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INBOX s-a modificat cu +0.06% în decursul ultimei ore, cu -3.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Inbox (INBOX)

Capitalizare de piață $ 272.21K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 272.21K Ofertă află în circulație 999.90M Ofertă totală 999,898,547.5209167

Capitalizarea de piață actuală pentru Inbox este $ 272.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INBOX este 999.90M, cu o ofertă totală de 999898547.5209167. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 272.21K.