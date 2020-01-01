Tokenomie pentru Impossible Finance Launchpad (IDIA) Descoperă informații cheie despre Impossible Finance Launchpad (IDIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Impossible Finance Launchpad (IDIA) Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Pagină de internet oficială: https://impossible.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Impossible Finance Launchpad (IDIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Impossible Finance Launchpad (IDIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.69M $ 16.69M $ 16.69M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 748.39M $ 748.39M $ 748.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.30M $ 22.30M $ 22.30M Maxim dintotdeauna: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Minim dintotdeauna: $ 0.0088129 $ 0.0088129 $ 0.0088129 Preț curent: $ 0.02230385 $ 0.02230385 $ 0.02230385 Află mai mult despre prețul tokenului Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Tokenomie pentru Impossible Finance Launchpad (IDIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Impossible Finance Launchpad (IDIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IDIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IDIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IDIA, explorează prețul în direct al tokenului IDIA!

