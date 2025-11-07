Informații privind prețul pentru IMAGINE (IMAGINE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01255286$ 0.01255286 $ 0.01255286 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.59% Modificare de preț (1 zi) -3.00% Modificare de preț (7 zile) -18.30% Modificare de preț (7 zile) -18.30%

Prețul în timp real pentru IMAGINE (IMAGINE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IMAGINE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IMAGINE este $ 0.01255286, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IMAGINE s-a modificat cu +0.59% în decursul ultimei ore, cu -3.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața IMAGINE (IMAGINE)

Capitalizare de piață $ 70.26K$ 70.26K $ 70.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 70.26K$ 70.26K $ 70.26K Ofertă află în circulație 999.75M 999.75M 999.75M Ofertă totală 999,754,281.30307 999,754,281.30307 999,754,281.30307

Capitalizarea de piață actuală pentru IMAGINE este $ 70.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IMAGINE este 999.75M, cu o ofertă totală de 999754281.30307. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 70.26K.