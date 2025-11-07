Informații privind prețul pentru Imagen Network (IMAGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0002479 Maxim 24 h $ 0.00102592 Maxim dintotdeauna $ 0.03800209 Cel mai mic preț $ 0.0002479 Modificare de preț (1 oră) +2.11% Modificare de preț (1 zi) -63.73% Modificare de preț (7 zile) -69.42%

Prețul în timp real pentru Imagen Network (IMAGE) este $0.0003686. În ultimele 24 de ore, tokenul IMAGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0002479 și un maxim de $ 0.00102592, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IMAGE este $ 0.03800209, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0002479.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IMAGE s-a modificat cu +2.11% în decursul ultimei ore, cu -63.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -69.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Imagen Network (IMAGE)

Capitalizare de piață $ 1.84M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.84M Ofertă află în circulație 5.00B Ofertă totală 5,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Imagen Network este $ 1.84M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IMAGE este 5.00B, cu o ofertă totală de 5000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.84M.